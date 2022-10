Neue Parkplätze für die Landesgartenschau 2023 in Höxter

Tausende Besucher werden im kommenden Jahr zur Landesgartenschau in Höxter erwartet - aber wo sollen die eigentlich alle parken? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Donnerstag der Ortsauschuss Höxter-Stadtkern. Er soll nach der Vorlage der Stadtverwaltung die Planung für den Umbau beziehungsweise den Neubau einzelner Parkflächen beschließen.

„Im Zuge der Landesgartenschau werden zusätzliche Parkplatzangebote benötigt, um für die erwarteten Besucher ein adäquates Angebot zu schaffen. Gleichzeitig besteht der Bedarf an zusätzlichen Wohnmobilstellplätzen, der Erweiterung des Campingplatzes und die dringende Notwendigkeit, den Stadtraum im Bereich des Stadteingangs von Godelheim kommend gestalterisch aufzuwerten“, erläutert Baudezernentin Claudia Koch. In der Luisenstraße und am Roten Turm bestehe eine erhöhte Nachfrage an Stellplätzen, gleichzeitig werde die straßenräumliche Aufteilung in diesem Bereich den Anforderungen an die Nutzungsansprüche nicht gerecht.