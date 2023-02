Neue rote Fassade macht Tillyhaus in Höxter zum  Schmuckstück

Höxter

Das Tillyhaus in Höxter präsentiert sich in neuer Schönheit. Heute sind die letzten Gerüstteile abgebaut worden: Und dieser Teil des alten Adelshofes ist nach der Fassadensanierung wirklich eine Zierde der Stadt geworden. In diesem Jahr wird hier das Forum Anja Niedringhaus eröffnet.

Von Michael Robrecht