Neue Spielzeit im Kreis Höxter: „Maddin Schneider" und „Frieda Braun" geben Gas

Sie blicken mit Mut, Elan und ausgefallenen Eigenproduktionen nach vorn – und spielen auch mal vor nur 40 Gästen, wenn es die Situation in der Corona-Pandemie erfordert. „Aber der Spaß kommt deswegen nicht zu kurz, im Gegenteil“, betonen die beiden Schauspieler Stefan Marx und Simon Hillebrand vom „Zimmertheater".

Was vor sieben Jahren mit einem zarten „Theaterplänzchen“ in ihrem kleinen, aber feinen Café in der Stummrige Straße 4 von Höxter mit Bühne begann, hat sich zu einem herausragenden Programmangebot für die ganze Region gemausert.