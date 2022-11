Neue nph-Umlage, Fahrgastzählung und Handydaten zu Pendlerbewegungen

Die Kreishaushaltseinbringung ist erst der Auftakt für ein Fünfsterne-Thema, das die Öffentlichkeit und die Politik im Kreis Höxter in den nächsten Monaten intensiv begleiten wird. Wie soll der Busverkehr im Hochstift zukünftig finanziert werden? Wann werden die Überlegungen transparenter und öffentlicher diskutiert? Was müssen die Städte in ihren Haushalten 2023 an Mitteln bereit stellen? Klar wurde beim ersten Blick auf die Zahlen, dass die Umlage für den Nahverkehr ordentlich Geld kostet.

Im Kreistag in Höxter wurde die Dimension des nph-Themas deutlich, als Landrat Michael Stickeln folgende Sätze sagte: „Der Öffentliche Personennahverkehr bleibt ein Sorgenkind. Die finanzielle Lage des nph wurde in den vergangenen Wochen breit diskutiert. Ich möchte deshalb ganz deutlich sagen, dass wir als Kreis Höxter alle uns vorliegenden Information über das prognostizierte Defizit des nph und der daraus erforderlichen Verbandsumlage umgehend an die politischen Entscheidungsträger und die Bürgermeister weitergegeben haben.“ Am 24. Juni 2021 sei eine erste Information an den Kreis gegangen, die Info an den Kreistag sei am 24. Juni 2021 erfolgt. Die Information an die Bürgermeister habe sich am 30. Juni 2021 angeschlossen.