Neue Weihnachtskugel zum Sammeln zeigt Lüchtringer Bahnhof

Diese besonders schöne Kugel darf an keinem Weihnachtsbaum fehlen. Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie dürfen sich die Lüchtringer in der Höxteraner Ortschaft wieder auf echte „Sternstunden“ freuen.

Denn so heißt der beliebte Weihnachtsmarkt in dem Weserdorf, der direkt vor der Pfarrkirche mit Hütten, Livemusik der Blaskapelle, der LGS-Botschafterin „Holli“ und toller Stimmung am Freitag, 2. Dezember, ausgerichtet wird. Beginn ist um 17 Uhr. Für die „Dorfgemeinschaft Lüchtringen“ als eingetragenen Verein haben am Donnerstag der Vorsitzende Friedrich Höke sowie Burkhard Schwiete, Klaus Missing und Manfred Linnenberg weitere Details der „Sternstunden“ vorgestellt. So kann an diesem Tag die bei Sammlern beliebte Weihnachtsbaumkugel für das Jahr 2022 erworben werden.