Neuer Apfelpfad am Radweg in Ottbergen eröffnet

Höxter-Ottbergen

Ottbergen ist um eine Attraktion reicher: Der neue Apfelpfad wurde am Samstag mit einer großen Feier auf dem Festplatz am Anger eröffnet. Der Erlebnisweg rund um die beliebte heimische Frucht verläuft entlang des Radwegs zwischen der Ortschaft und der Kläranlage am Bahndamm.

Von Thomas Kube