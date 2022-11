Historische Fotos lassen Herzen der Höxteraner höherschlagen

Der Alt-Höxter-Kalender gehört in der Kreisstadt zum Advent wie Glühwein, Lichterglanz und Weihnachtsmarktbuden. Der neue Benefiz-Kalender 2023 mit wenig bekannten Höxteraner Stadtansichten ist jetzt rechtzeitig vor dem Fest erschienen. „Höxter damals und heute“ präsentiert wieder unbekannte Ansichten von Alt-Höxter. Der Erlös aus dem Verkauf wird wieder für den guten Zweck gespendet. Die Höxteraner Ulrich und Jan Drüke haben in Kooperation mit dem Stadtarchiv Höxter - und wie immer unterstützt vom WESTFALEN-BLATT Höxter - wieder zwölf interessante Höxter-Motive ausgewählt. Die Kalender können ab sofort im Haushaltswarengeschäft Larusch und im Modehaus Klingemann für zehn Euro erworben werden.

Bereits der elfte Kalender erschienen

Der Kalender sei seit inzwischen elf Jahren ein beliebtes Geschenk zum Weihnachtsfest in Höxter und liege unter so manchem Christbaum, wissen die Organisatoren der Benefizaktion. „Wir möchten mit den Kalendern Erinnerungen wachrufen und den Betrachter dafür gewinnen, unsere schöne historische Altstadt wertzuschätzen und im heutigen Bestand weitgehend zu erhalten und zu pflegen“, sagt Ulrich Drüke zu seinem Anliegen. Mehr als 2000 Euro Verkaufserlös werden jedes Jahr an soziale Einrichtungen, Vereine und Institutionen gespendet – 20.000 Euro waren dies im vergangenen Jahrzehnt bereits.

Der Posthof mit den Postbussen. Das Postgebäude hatte Türme. Bald ziehen die Postwagen nach Stahle ins neue Verteilzentrum. Foto: Stadtarchiv Höxter

Zwei alte Krankenhäuser werden gezeigt

Den zwölf alten Motiven gegenübergestellt sind Fotos, die Alt-Höxter in heutiger baulicher Ansicht zeigen. Die Vergleiche lösen oft Staunen aus, auch weil sich viele wundern, was für stattliche verschwundene Gebäude an bestimmten Straßen gestanden haben. Im Kalender 2023 werden das evangelische Kiliani-Krankenhaus in der Bismarckstraße von 1910 gezeigt, das Fabrikant Emil Arntz stiftete. Heute ist in Teilen des Altbaus die Kreispolizeibehörde untergebracht. Auch das frühere katholische St. Nikolai-Krankenhaus in der Grubestraße um 1900 (heute Seniorenhaus) wird präsentiert. Weitere Motive: Amtsgericht/Adelshof 1904, Haus Breitenstein neben Hotel „Niedersachsen“, Autowerkstatt Karl Erich Stummrigestraße 30, der Posthof Uferstraße/Sackstraße mit alten Bussen, die abgerissenen Fachwerkhäuser auf dem heutigen Parkhausgelände Lutherstraße/Bachstraße 1972 und die Straße Am Wiehenbrink in den 30er Jahren mit den neuen Häusern aus den 1920er Jahren. Ein optisches Highlight: Die eingerüstete Weserbrücke 1955 beim Neubau, die an die Baustelle heute stark erinnert.