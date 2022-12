Neuer Vorsitzender Maik Hufnagel  kümmert sich um Höxters Soldaten

Staffelübergabe bei der Standortkameradschaft (StOKa) Höxter: Nach mehrjähriger Tätigkeit als Vorsitzender hat Stabsfeldwebel Oliver Klahn jetzt den Staffelstab an seinen Nachfolger, Oberstabsfeldwebel Maik Hufnagel (beide ABC-Abwehrbataillon 7 Höxter), übergeben.

Wechsel an Spitze in Standortkameradschaft Höxter im Bundeswehrverband

Wahlen bei der Kameradschaft in Höxter: (von links) Hauptmann a.D. H.-L. Köhler (Beisitzer), Hauptfeldwebel Eric Wißmann (Schriftführer), Oberstabsfeldwebel Hufnagel (Vorsitzender), Stabsfeldwebel Oliver Klahn (bisheriger Vorsitzender), Oberstleutnant a.D. Frank Rexforth (Stv. Vorsitzender) und Stabsfeldwebel a.D. Volkmar Költzsch (Ersatzdelegierter). Die StOKa ist dem Deutschen Bundeswehrverband angegliedert und kümmert sich um die Soldaten eines Standortes.

Die Standortkameradschaft koordiniert die Verbandsarbeit der Truppenkameradschaften im Standortbereich Höxter und ist auch die Stimme des Deutschen Bundeswehrverbandes vor Ort. Oliver Klahn verlässt das Höxteraner Bataillon Anfang des kommenden Jahres und wird sich am neuen Standort in der Rommel-Kaserne Augustdorf in die Verbandsarbeit einbringen. Zum stellvertretenden Vorsitzenden der StOKa Höxter wurde Oberstleutnant a.D. Frank Rexforth von der ERH zwischen Solling und Egge, gewählt. Hauptfeldwebel Eric Wißmann (Schriftführer), Hauptfeldwebel Schrick (Kassenwart) und Hauptmann a.D. H.-L. Köhler (Beisitzer) vervollständigen den neu gewählten Vorstand.