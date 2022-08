Neuer WESTFALEN-BLATT-Servicepunkt in  Bahnhofstraße 6 in Beverungen

Annahmestelle für Kleinanzeigen und Abos in Räumen der „Fotografie & Werbeagentur Perspektive“

Beverungen

Das WESTFALEN-BLATT hat in Beverungen sein Angebot neu strukturiert. Ab sofort können Leserinnen und Leser alles rund um Abo oder Klein­anzeigen in einem neuen ­WB-Servicepunkt in der Bahnhofstraße 6 erledigen.