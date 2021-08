Neues Organisationsmodell spaltet die Geister

Höxter (WB). Es knirscht im Gebälk des historischen Rathauses in Höxter und zwar mächtig. Bürgermeister Alexander Fischer (SPD) hat im Rat sein neues Organisationsmodell angekündigt und am Freitag veröffentlicht (Bericht am Samstag). Diese Neuordnung wird von immer mehr Ratsmitgliedern nicht mitgetragen, und es entzündet sich Streit.

Fischer hat ein weiteres Dezernat gegründet, um die vielen Aufgaben wie Bäder, Landesgartenschau oder Schulentwicklung besser bewältigen zu können. Stein des Anstoßes sind die neuen A15-Stellen für zwei Dezernatsleiter, die in einem noch zu beschließenden Stellenplan ausgewiesen werden sollen. Neben Bürgermeister Alexander Fischer (Dezernat I) und Baudezernentin Claudia Koch (Dezernat IV) werden Kämmerer Lothar Stadermann (Dezernat II) und Rechtsamtsleiter Stefan Fellmann (Dezernat III) die Verwaltung leiten. Stadermann und Fellmann sollen zukünftig – wegen Zuweisung neuer Aufgaben – mit A15 besoldet werden.

Der Rat hat ein neues Orga-Modell im Februar beauftragt. Aber die von Fischer ins Auge gefassten Beförderungen sind einigen Politikern mit Blick auf hohe Folgekosten in den nächsten Jahrzehnten zu teuer. Der Bürgermeister hat nun nach vorausgehendem monatelangem Hin und Her hinter den Kulissen mit zuletzt abgesagter Pressekonferenz, zurückgezogenem Tagesordnungspunkt im Haupt- und Finanzausschuss wegen fehlender politischer Akzeptanz sowie einer Ältestenratsitzung den Knoten durchschlagen und das neue Organisationsmodell ab 1. Juli in Kraft gesetzt.

Erstes Murren gab es schon zu Beginn der jüngsten Ratssitzung, wo Fischer unter dem Tagesordnungspunkt »Berichte des Bürgermeisters« überraschend ankündigte, seine Vorstellungen in wenigen Tagen umzusetzen, weil er dies als Chef der inneren Verwaltung ohne einen extra Ratsbeschluss dürfe. Berno Schlanstedt (Grüne) und Hermann Loges (BfH) wollten sich dazu äußern, erhielten aber nicht das Wort, was sie erzürnte. Der Rat kommt nun erst wieder ins Spiel, wenn er im Rahmen des Haushalts 2020 oder eines Nachtragsetats 2019 einen Stellenplan genehmigen muss.

Nachdem die kleineren Oppositionsparteien UWG, BfH, Grüne sowie die Vertreter von FDP und Linken CDU und SPD als »Groko« vorwarfen, einem neuen Bürgermeister ab Herbst 2020 keinen organisatorischen Gestaltungsspielraum mehr zu lassen, meldete sich jetzt Fischers eigene SPD zu Wort und widersprach dem Verwaltungschef. »Mit Bedauern hat die SPD-Fraktion zur Kenntnis genommen, dass der Bürgermeister seine Neuorganisation der Verwaltung nicht auf die Tagesordnung der letzten Ratssitzung genommen hat. Eine Debatte dazu war daher nicht möglich«, kritisierte Fraktionschef Werner Böhler. »Die SPD-Fraktion möchte klarstellen, dass sie einer zusätzlichen Ausweisung von zwei A15-Stellen nicht zustimmen wird. Wir hätten es begrüßt, wenn der Bürgermeister gemäß Absprache vom November 2018 an der Dreigliedrigkeit der Dezernate festgehalten hätte. Dies hätte keine Auswirkung auf den Stellenplan gehabt und war Grundlage unserer Zustimmung zur Abschaffung der Beigeordnetenstelle«, erklärte Böhler weiter.

Die SPD gehe weiterhin davon aus, dass eine Verwaltungsspitze einer Stadt von Höxters Größe mit einer B5, einer A16 und einer A15 Stelle bestens aufzustellen sei. »Wir werden in den nächsten Wochen das Gespräch mit dem Bürgermeister und den anderen Fraktionen suchen, um doch noch eine von allen Seiten zu akzeptierende Lösung zu finden, auch zum Wohle unserer Stadt und ihrer Finanzen«, erklärte Werner Böhler.

Und auch die BfH ist empört: »Der Stellenplan ist einzuhalten; Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie aufgrund des Besoldungs- oder Tarifrechts zwingend erforderlich sind. Ich interpretiere diese Rechtsnorm dahingehend, dass der bestehende, im Rahmen der Ratssitzung im Februar verabschiedete Stellenplan für 2019, für Bürgermeister Fischer keinen darüber hinausgehenden Dispositionsspielraum enthält«, sagte Hermann Loges. Das Inkraftsetzen des neuen Orga-Modells am 1. Juli sieht die BfH als rechtswidrig an. »Wenn Sie glauben, berechtigt zu sein, wissentlich quasi durch die Hintertür neue Stellen zu schaffen, haushalterisch Fakten zu schaffen und damit die Finanzhoheit des Rates zu unterminieren, erhebe ich hiermit symbolisch mahnend meinen Zeigefinger.« Loges weist gezielt auf die beiden A15-Stellen hin – da würde sich der Bürgermeister schlichtweg über den gültigen Stellenplan hinwegsetzen.

Stellungnahme von Bürgermeister Fischer

Bürgermeister Alexander Fischer appellierte an die Ratsparteien, sich mit ihm erneut zum Gespräch über das neue Organisationsmodell zusammenzusetzen. Er wies auf die breite Akzeptanz seiner Lösung mit vier Dezernaten in der Verwaltung hin. Die Politik müsse bedenken, dass ein vernünftiger Organisations-Plan dazu beitrage, dass es in der Verwaltung gut laufe. Er halte seine Verteilung der Abteilungen und Aufgaben für effektiv und gut. Aufgaben und Projekte müssten auf mehrere Schultern verteilt werden. Berücksichtig werden müssten auch die gestiegenen Anforderungen an die Leitung und das Mehr an Verantwortung. Die Dezernatsleiter Fellmann und Stadermann hätten sich in der Vergangenheit stark in die Verwaltungsarbeit eingebracht und wichtige Aufgaben übernommen. Weitere wichtige Themen wie Stadtmarketing oder Schulentwicklung erforderten große Aufmerksamkeit. Eine externe Bewertungsfirma habe die beiden Stellen mit der Besoldungsgruppe A15 bewertet. Die Neuorganisation sei auch von den Kosten her vertretbar. Von jetzt A14 auf dann A15 kämen die Dezernatsleiter erst nach einer neunmonatigen Erprobungszeit.