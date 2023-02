Nicht fit, sondern pleite: Sportstudio  „Clever Fit“  in Höxter meldet Insolvenz an

Zettel an Eingangstür am Marktplatz weist auf Schließung hin

Höxter

Das Fitnessstudio „Clever Fit“ am Marktplatz in Höxter ist insolvent. An der Eingangstür hängen zwei Info-Blätter: „Liebe Mitglieder, leider müssen wir wegen Insolvenz unser Studio schließen. Euer Clever-Fit-Team Höxter.“

Von Michael Robrecht