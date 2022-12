Nicolaistraße in Höxter: Anlieger feiern Ende der Bauarbeiten

Höxter

Den Zusammenhalt der Anlieger in der Nicolaistraße und das Durchhaltevermögen hat Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann beim großen Straßenfest in seinem Grußwort gelobt. Nach den langwierigen Bauarbeiten ist dort wieder richtig viel Leben auf der Straße und in den Geschäften eingekehrt.

Von Harald Iding