Nicolaistraße in Höxter ist wieder frei

Das lange Warten hat nach über einem Jahr endlich ein Ende: Die Nicolaistraße und der Kreuzungsbereich in Höhe der Sparkasse Höxter sind für den öffentlichen Straßenverkehr wieder freigegeben.

Die vergangenen Monate seien eine enorme Belastung für die Anlieger gewesen. Vor allem die Geschäftsleute können nun aufatmen. So sagte Dr. Corinna Wodarz (sie führt das Museum in der Nicolaistraße) dieser Zeitung: „Für den 27. Dezember (Dienstag) planen wir Geschäftsleute in der Zeit von 10 bis 18 Uhr einen Aktionstag, um das langersehnte Ende der Bauarbeiten mit allen Kunden und Freunden zu feiern – und darauf aufmerksam zu machen, dass es uns noch gibt.“ Geplant sei eine Art „Straßenfest“. Alle Geschäfte vor Ort würden mitmachen. Auch Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann werde um 10 Uhr zur Eröffnungsfeier erwartet.