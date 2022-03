Baumaßnahmen für Forum Anja Niedringhaus in Höxter laufen an

Das FAN in der Westerbachstraße sei durchfinanziert, die letzten Verträge würden in diesen Tagen unterzeichnet und dann könne noch vor Ostern der Umbau des Tilly-Hauses endlich beginnen. Diesen Zeitplan bestätigten Christine Longère (Vorsitzende des FAN) und Cornelia Lange (Architektin und Projektplanerin) am Rande des Uhlenberg-Besuches.