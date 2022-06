Nieheims neue Mitte begeistert Bürgerschaft und Politik

Das Richterhaus-Projekt in Nieheim ist am Sonntag eingeweiht worden. NRW-Bau- und Heimatministerin Ina Scharrenbach höchstpersönlich wollte sehen, was aus dem vom Land unterstützten Umbau des Fachwerkgebäudes von 1701 und der Platzneugestaltung geworden. „Auf dieses Projekt können Sie stolz sein. Nieheim ist ein schönes Stückchen NRW“, sagte sie vor mehr als 400 Gästen der Einweihungsfeier.

Das Richterhaus ist ein Baudenkmal in zentraler Lage im Stadtkern von Nieheim. Nach langem Leerstand und drohendem Verfall sollte das ortsbildprägende Fachwerkhaus eine neue Nutzung bekommen. Mit dem Erhalt der wertvollen historischen Bausubstanz, der Sanierung und Erweiterung des Gebäudes mithilfe ökologischer Baumaterialien und einem zukunftsweisenden Energiekonzept ist das Bauvorhaben denkmalgerecht und ökologisch nachhaltig geplant worden. Das „Richterhaus der Generationen“ ist ein Projekt der Regionale 2022 von Urband Land OWL. Gefördert wurde die Sanierung wegen der „beispielhaften Quartiersentwicklung durch Wiederbelebung des baukulturellen Erbes in Nieheim“.

Gleich mehrere flotte Bienen summen am Richterhaus bei der Einweihung von Gebäude und Platz. Foto: Michael Robrecht

Millionenprojekt bekommt viele Fördergelder

„Einfach kann jeder“, meinte die Bauministerin. Das Vorhaben habe in Nieheim ein starkes Fundament gehabt. „Es gibt Menschen, die glauben an etwas, ohne es zu sehen. Sie überzeugen dann andere durch ihr Tun“. So sei das mit dem Richterhaus in Nieheim auch gewesen, lobte die Ministerin. Über Amtsträger hinaus habe man auch die Menschen für das Richterhaus gewinnen können. „Und wenn wir öffentliches Geld beisteuern, dann sind wir überzeugt, dass das was wird. Und das sehe ich hier“, erklärte Scharrenbach, die sich als erste prominente Persönlichkeit ins von Tischler Stephan Kronenberg aus Eversen neu gestaltete Goldene Buch der Stadt Nieheim eintragen durfte.

Viele Gäste aus dem ganzen Kreis Höxter sind zu Gast bei der Richterplatzeinweihung: MdB Christian Haase, MdL Matthais Goeken, mehrere Bürgermeister, Behördenvertreter, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie wie Nieheimerinnen und Nieheimer. Foto: Michael Robrecht

Auch in Sachen Klimaneutralität sei Nieheim vorn: Der Anschluss an die neue Nahwärme-Zentrale der Firma Rieks sei zukunftsweisend. Das meinte auch Bürgermeister Johannes Schlütz. 30 Häuser der Innenstadt werden von der Wasserstraße aus mit Wärme versorgt.

Der MGV Nieheim singt vor dem Richterhaus. Foto: Michael Robrecht

Nutzungskonzept im Richterhaus ist generationenübergreifen

Das Nutzungskonzept im Richterhaus ist generationenübergreifend angelegt: Eine Tagespflege für Senioren in Trägerschaft des Vereins Jung und Alt sowie Räumlichkeiten für die Jugendarbeit werden durch Begegnungsmöglichkeiten im Gebäude verbunden. Dabei wird bewusst eine gemischte Nutzung geplant, so dass es an möglichst vielen Stellen und möglichst vielen Tagen zur Begegnung von jungen und älteren Menschen kommen kann. So werden über der Tagespflege in den beiden Obergeschossen Räume für die offene Jugendarbeit und die Begegnung und die Freizeitgestaltung von älteren Menschen entstehen. Die Flächen und die Nutzungszeiten lassen es aber auch zu, dass man unabhängig voneinander die Räume für die jeweiligen Zwecke beanspruchen kann.

In Verbindung mit der Neugestaltung des angrenzenden Richterplatzes wird mit dem Richterhaus die Entwicklung einer „Neuen Mitte“ in Nieheim mit weiteren barrierefreien Wohnungen und Geschäften angestoßen. Der historische Stadtkern wird baukulturell gestärkt, das Richterhaus übernimmt künftig die Ankerfunktion für die soziale Integration im Stadtzentrum und trägt darüber hinaus zur Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs bei.

Besonders die Kinder mögen die neuen kleinen Wasserfontänen auf dem Richterplatz. Foto: Michael Robrecht

Bürgermeister Schlütz kündigte an, dass auf dem Parkplatz am Richterplatz bald ein Sechsfamilienhaus gebaut werde, was den neuen Platzcharakter weiter betone. Die Wasserspiele seien für Kinder eine Attraktion und entfalteten Anziehungskraft. Besucher schätzen auch den freien Blick auf die Kirche. „Das ganze Projekt ist eine starke Leistung für eine kleine Verwaltung. Auch die vielen heimischen Handwerker aller Gewerke haben Großes geleistet“, so der Bürgermeister. Sein Vorgänger Rainer Vidal, der auch neben Abgeordneten und Nachbarstadtbürgermeistern an der Einweihung teilnahm, und der Rat Nieheim hätten das Potenzial des Richterhaus-Projektes früh erkannt.

Der katholische Pastor Jürgen Bischoff und die evangelische Pastorin Kira Weweler segneten Platz und Haus. Foto: M. Robrecht

Bürgermeister gesteht: "Ich war erst skeptisch"

Schlütz gestand, dass er mit Blick auf das Finanzielle und die Folgekosten lange sehr skeptisch gewesen sei. Er bat die Nieheimer um Abbitte und gestand, die Wirkung der Sanierung des Richterhauses für Nieheim unterschätzt zu haben. Da habe sich etwas sehr Schönes entfaltet, so der Bürgermeister bei der Einweihung. Das Vorhaben gebe Nieheim Impulse, zumal die öffentliche Investition privates Investment nach sich ziehe. Neben dem Wohnhausbau ziehe auch noch eine große Versicherung an den Platz, wo ein Pflegedienst und eine Caritasstation sowie vorne eine Bäckerei ansässig seien. Mit 2,3 Millionen Euro hätten Bund und Land das Richterhaus gefördert. 1,3 Millionen Euro kostete der Richterplatz.

Jagdhornbläser treten bei der Einweihungsfeier auf. Foto: Michael Robrecht

MdL Matthias Goeken danke Ministerin Ina Scharrenbach für ihren Besuch: Sei ist das Regierungsmitglied, „das am häufigsten im Kreis Höxter gewesen ist“. Vizelandrätin Lena Volmert wies auf den Generationengedanken im Richterhaus hin, was im ländlichen Raum zum Glück noch in vielen Bereichen gelebt werde. Der katholische Pastor Jürgen Bischoff und die evangelische Pastorin Kira Weweler segneten Platz und Haus.

Der MGV Nieheim und Jagdhornbläser sorgten für musikalische Untermalung. Auch der Gewerbeverein Nieheim hat sich angeschlossen und richtete den „Nieheimer Familientag light“ aus. Dazu boten verschiedene Geschäfte einen verkaufsoffenen Sonntag an, die Besucher konnten an zahlreichen Aktionen teilnehmen und beim Richterhaus-Quiz auch etwas gewinnen. Der Modellbau-Club Bad Driburg hatte vor der alten Schule eine Präsentationsfläche aufgebaut und dort Modellfahrzeuge vorgestellt. Das Nieheimer Transportunternehmen Rieks war mit einem Lastzug vertreten, den besonders Kinder schätzten. Auf dem Vorplatz der Eisdiele stand eine Hüpfburg für die Kinder. Sängerin Isa Glücklich trat am Nachmittag auf.