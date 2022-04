Noch 2400 Menschen an Covid 19 erkrankt

Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist am Mittwoch von 1327 auf 1278 pro 100.000 Einwohner gesunken. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen liegt bei 2400 Menschen (-31).

Corona-Zahlen für den Kreis Höxter am Mittwoch: Inzidenz bei 1278

Besonders die Besucher von Krankenhäusern und Seniorenhäusern brauchen trotz aller Erleichterungen weiter täglich einen neuenTest. Hier die Teststelle in der Marktstraße in Höxter.

Spitzenreiter bei der Städteinzidenz ist zurzeit Marienmünster mit 1550. Aus Höxter allein werden allein aktuell 540 aktiv Infizierte gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis wird mit 31.717 Frauen und Männern (+363) angegeben. Als Genesene stehen 29.123 Personen (+394) in der Kreis-Grafik. Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid-19-Verstorbenen im Kreis beträgt 194 Menschen. Insgesamt ist das Niveau der Zahlen hoch. Die Daten sind vom Robert-Koch-Institut in Berlin.

Die Zahlen für den Kreis Höxter:

Bad Driburg: 311 aktiv Infizierte (+11), 4345 bestätigte Fälle, 4016 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 1058,09.

Beverungen: 209 aktiv Infizierte (-17), 2540 bestätigte Fälle, 2313 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 1102,2.

Borgentreich: 173 aktiv Infizierte (-18), 1893 Fälle, 1696 Genesene, 24 Verstorbene, Inzidenz 1246,9.

Brakel: 331 aktiv Infizierte +15), 4696 bestätigte Fälle, 4338 Genesene, 27 Verstorbene, Inzidenz 1407,7.

Höxter: 540 aktiv Infizierte (-11), 5701 bestätigte Fälle, 5131 Genesene, 30 Verstorbene, Inzidenz 1343,4.

Marienmünster: 101 aktiv Infizierte (-3), 964 bestätigte Fälle, 862 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 1550,0.

Nieheim: 121 aktiv Infizierte (+3), 1306 bestätigte Fälle, 1177 Genesene, 8 Verstorbene, Inzidenz 1427,1.

Steinheim: 119 Infizierte (-1), 2728 bestätigte Fälle, 2581 Genesene, 28 Verstorbene, Inzidenz 721,25.

Warburg: 380 aktiv Infizierte (-7), 5420 bestätigte Fälle, 5016 Genesene, 24 Verstorbene, Inzidenz 1116,5.

Willebadessen: 115 aktiv Infizierte (-3) 2124 bestätigte Fälle, 1993 Genesene, 16 Verstorbene, Inzidenz 1005,6.

Auf den Intensivstationen im Kreis Höxter werden zurzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt, einer muss beatmet werden.