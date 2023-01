90 Tage bis zur Landesgartenschau Höxter: Countdown mit SC Paderborn

Jeden Monat zählt die Landesgartenschau die Tage bis zur Eröffnung mit einer Countdown-Veranstaltung herunter. Für den ersten Countdown im Gartenschau-Jahr 2023 lädt die Durchführungsgesellschaft an diesem Freitag, von 16 Uhr bis 18 Uhr in die Stadthalle ein.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Planen und Bauen, Veranstaltungen, Buntes Klassenzimmer NRW, Archäologie und Marketing sowie der Förderverein berichten dann über den Endspurt bis zur Eröffnung und zeigen, worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen können.

„Wer die Landesgartenschau schon länger verfolgt, wird sich bestimmt an die Infomärkte erinnern, die uns in den Jahren 2019 und 2020 in Höxters Ortschaften und umliegende Städte geführt haben, um über die Planung zu informieren“, sagt Marketing-Leitung Madita Alberding. „Dieses Konzept greifen wir drei Monate vor Eröffnung noch einmal auf.“ An verschiedenen Inseln können Besucherinnen und Besucher mit den Abteilungen der Landesgartenschau ins Gespräch kommen.

„Am Marketing-Stand gibt es zum Beispiel wortwörtlich einen Vorgeschmack auf die Landesgartenschau: Unter anderem haben wir unsere Schokolade dabei“, sagt Alberding. Auch Tages- und Dauerkarten gibt es vor Ort zu kaufen. Bei der Insel der Abteilung Planen und Bauen können die Besucherinnen und Besucher einen genauen Blick auf den Geländeplan werfen.

„Außerdem informieren das Bunte Klassenzimmer und die Abteilung Veranstaltungen über ihre Programme“, sagt Alberding. Auch der Förderverein wird mit einem Stand vor Ort sein. Der SC Paderborn 07 sorgt im Foyer der Stadthalle mit Torwandschießen für Kinderunterhaltung. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, um gemeinsam die drei Monate bis zum Beginn der Landesgartenschau herunterzuzählen“, sagt Alberding.