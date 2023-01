NRW-Ministerium fördert Kulturprogramm der Landesgartenschau in Höxter

Die Gästeliste für die Landesgartenschau-Eröffnung am 20. April füllt sich: Auch Ina Brandes, Kultur- und Wissenschaftsministerin des Landes NRW, ist dabei. Sie hat ihr Kommen bei einem Kurzbesuch in Höxter zugesagt. Zu dieser Stippvisite kam sie nicht mit leeren Händen.

Lesen am 27. August bei der Landesgartenschau aus dem Buch „Linnéa im Garten des Malars“ vor und gaben beim Besuch der Ministerin Ina Brandes in der Stadtbücherei eine Kostprobe: Chiara Bergmann (Realschule, Lüchtringen), Luca Merkel (KWG, Stahle) und Felix Kornhoff (Sekundarschule, Lütmarsen). Die drei Sechstklässler haben den Vorlesewettbewerb der weiterführenden Schulen in Höxter gewonnen.

Einen Zuwendungsbescheid hatte Ina Brandes dabei, als sie an einem verregneten Januar-Tag Kurs auf die Landesgartenschau-Stadt nahm. Ihr Ministerium fördert das Kulturprogramm des Großevents mit 290.500 Euro. Diese Kulturförderung fließt in ein attraktives Programm aus Lesungen, Konzerten, Ausstellungen und Workshops. Theater, Artistik, Tanz und Ballett komplettieren das Spektrum. Es umfasse mehr als 100 Angebote, hob die Ministerin hervor, und richte sich ganz besonders an Familien, Kinder und Jugendliche, die wegen der Pandemie auf so vieles verzichten mussten.