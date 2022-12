NRW-Stiftung unterstützt Zeitreise in versunkene Stadt Corvey

Auf dem sichtbar gemachten Hellweg, an dem die Stadt Corvey lag, übergab Karl Peter Brendel (3. von rechts, Vorstand NRW-Stiftung) die Förderurkunde an Thomas Schöning (2. von links) und Vorstandsmitglied Madeline Sprock (links) Ihren Dank richteten auch Bürgermeister Daniel Hartmann (Mitte) und die LGS-Geschäftsführer Claudia Koch und Jan Sommer (rechts) an die Stiftung.

Foto: Sabine Robrecht