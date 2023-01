Nur noch 100 Tage bis zur Landesgartenschau in Höxter

Die Winterpause ist vorüber. Die Landesgartenschau-Unternehmen haben an vielen Stellen die Arbeiten wieder aufgenommen. Der LGS-Countdown-Anzeiger wies am Dienstag auf eine besondere Zahl hin: Nur noch 100 Tage bis zur Landesgartenschau 2023! Jetzt wird überall in die Hände gespuckt.

Endspurt auf vielen Baustellen am Wall, an der Weserpromande, in Corvey und im Weserbogen bei Corvey. „Pier 1“ muss fertiggestellt werden und auch der neue Bahnhaltepunkt. In der Marktstraße und in der Stummrigestraße wurden viele Bauzäune abgeräumt. Das neue barrierefreie Pflaster präsentiert sich. Und das ohne Schnee, was in einem Januar durchaus möglich gewesen wäre.