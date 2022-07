Ohne Smartphone im Zeltlager in Fürstenau

Die Idee zum Sommerzeltlager der evangelischen freikirchlichen Gemeinde entstand vor 15 Jahren. Mittlerweile gibt es 50 Zeltlager an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Und auch in Höxter wird es noch immer abgehalten – am Samstag ist es zu Ende gegangen.

„Im Kern geht es um das Leben in Geschichten“, erzählt einer der Leiter des Zeltlagers, Tim Probsthain. In den vergangenen Jahren erhielten die Kinder, die zwischen elf und 15 Jahren alt sind, schon Einblicke in den Alltag der Wikinger, Piraten oder auch Martin Luthers. Dieses Jahr behandelt das christliche Zeltlager das Thema Hollywood. Dafür wurden die 51 Kinder, unter denen sich auch auch fünf Ukrainer befinden, in drei Gruppen, eingeteilt. Passend dazu benannten sie sich nach den drei großen Filmstudios Warner Bros, Disney und Pixar. Neben einem festen Tagesablauf, bestehend aus gemeinsamen Mahlzeiten, Morgengymnastik sowie abwechselnder Nachtwache am Lagerfeuer ist das Ziel der Gruppen der Gewinn des Oscars am Ende des Zeltlagers. Wer den besten Film gedreht hat, gewinnt.