Sexuelle Nötigung beim Oktoberfest Lüchtringen: Polizei fahndet nach Täter

Bei den Ermittlungen rund um einen Vorfall am Rande des Oktoberfestes im Herbst 2022 in Lüchtringen, bei der eine 20-jährige Frau von einem Unbekannten sexuell genötigt worden ist, stehen Kriminalpolizei Höxter und Staatsanwaltschaft wieder ganz am Anfang.

Ein lange im Visier der Fahnder stehender Tatverdächtiger könne es nach umfangreichen Ermittlungen doch nicht gewesen sein, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Der junge Mann war in den Fokus geraten, weil er jener Person äußerlich ähnlich sah, die mit einem Phantombild der Polizei wochenlang in allen Medien gesucht worden war. Der Oktoberfestgast könne nicht der Täter gewesen sein, stellten die Ermittler diese Woche fest.

Das Ermittlungsverfahren gegen den Verdächtigen wurde inzwischen eingestellt. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Thomas Heinz (Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Paderborn) dem WESTFALEN-BLATT. Man habe auch keine neuen Zeugenhinweise oder veränderte Ansatzpunkte, so Oberstaatsanwalt Thomas Heinz. Darum gebe es jetzt eine neue Zeugensuche.

Junge Frau aus dem Kreis Holzminden ins Gebüsch gezerrt

Wie es zu der sexuellen Nötigung kam: Am Rande des Festgeländes in Lüchtringen war am Sonntag, 18. September, kurz nach Mitternacht eine junge Frau aus dem Kreis Holzminden von einem Unbekannten in ein Gebüsch gezerrt und dort körperlich bedrängt worden. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen geht die Polizei Höxter inzwischen von einem Verbrechen aus und ermittelt wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung.

Der Tatverdächtige soll noch kurz vor der Tat auf dem Festgelände in einer Gruppe mit weiteren Personen gestanden haben, von der er sich dann entfernt habe, teilte die Polizei schon bei der Fahndung im Herbst mit.

Wer kennt diesen Mann? Dies soll der Oktoberfest-Täter gewesen sein: Der Tatverdächtige wird beschrieben als 1,65 Meter groß mit blonden oder braunen zurückgegelten Haaren. Er trug ein kariertes Hemd und eine Lederhose. Er könnte um die 18 Jahre gewesen sein. Foto: Phantombild Polizei

Der Tatverdächtige wird beschrieben als 1,65 Meter groß mit blonden oder braunen zurückgegelten Haaren. Er trug ein kariertes Hemd und eine Lederhose. Er könnte um die 18 Jahre gewesen sein. Tatzeit: 18. September 2022, 0.40 bis 0.50 Uhr Uhr. Von besonderem Interesse sind für die Polizei die Beobachtungen von zwei jungen Männern, die dem Opfer zu Hilfe gekommen sind, indem sie mit ihren Handy-Taschenlampen die Umgebung am Rande des Festplatzes ausleuchteten. Davor hatten die beiden kurz Kontakt mit Begleitern der Geschädigten, welche die junge Frau bereits vermisst und gesucht hatten. Durch den Schein der Lampen wurde der Täter gestört und die Geschädigte hatte sich befreien können. Der unbekannte Täter war danach weggelaufen.

Mit diesem Plakat wurde überall im Weserbergland für das Oktoberfest in Lüchtringen 2022 geworben. Foto: M. Robrecht

Die Helfer waren später auf dem Festgelände nicht mehr anzutreffen, weshalb die Kriminalpolizei sie nun darum bittet, sich bei der Polizei in Höxter zu melden. Die beiden werden als „jung“ beschrieben, unterschiedlich groß, der kleinere von beiden hatte braune Haare und trug einen dunkelblauen Pulli mit einer Jacke.

Staatsanwaltschaft und Polizei erneuern ihren Aufruf, dass sich Besucherinnen und Besucher des Lüchtringer Oktoberfestes auf der Festwiese neben der Grundschule melden sollen, wenn sie etwas Verdächtiges gesehen haben. Bei dem Zeltfest waren um die 1000 Besucher, viele Frauen in Dirndl und die Männer in bayerischer Lederhose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter Telefon 05271/9620 entgegen.