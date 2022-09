Oktoberfest in Höxter abgesagt

Es sollte eine zünftige Gaudi werden. Jetzt haben die Veranstalter aber die Reißleine gezogen: Wegen deutlich zu geringer Ticketverkäufe ist das Oktoberfest am Samstag, 1. Oktober, in Höxters Stadthalle abgesagt worden.

"Wir haben es uns nicht leicht gemacht und bis zum Schluss um jeden Gast gekämpft - trotzdem haben wir nicht genügend Tickets für das Oktoberfest verkauft und sagen es daher ab", bedauert das Team der Agentur "fee". Es wollte die Oktoberfest-Premiere in der Stadthalle gemeinsam mit Stadthallenpächter Daniel Zarnitz von der Otto-Gastronomie sowie mit Unterstützung des Getränkehandels Waldhoff aus Höxter und der Bäckerei Engel ausrichten und hat das Event in den vergangenen Wochen offensiv vermarktet.

Dann die Enttäuschung: "Es sind einfach deutlich zu wenig Tickets verkauft worden, so dass niemand Spaß gehabt hätte – weder die Gäste, noch die Band oder der Wirt", sagte Sascha Knipping von der Agentur "fee" dem WESTFALEN-BLATT. "Wir hatten uns auf das Oktoberfest gefreut, müssen aber wohl einsehen, dass das Event in dieser Form und zur jetzigen Zeit nicht wie geplant funktioniert." 500 Menschen hätten in der Stadthalle gemeinsam feiern können.

Wer schon Karten gekauft hat, bekommt das Geld komplett zurück, wie Sascha Knipping betont: "Tickets, die in den Vorverkaufsstellen gekauft wurden, müssen mit Bestellnummer (steht auf dem Ticket), Namen und IBAN per Email an unseren Ticketdienstleister OWL Booking geschickt werden. Mailaresse: [email protected]. Der vollständige Kaufpreis wird schnell und unbürokratisch erstattet. Käufer, die ihre Tickets online erworben haben, werden automatisch benachrichtigt."