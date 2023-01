Online-Befragung im Kreis Höxter: Bürger gestalten Lebensmittel-Nahversorgung mit 

Wie lässt sich die Nahversorgung mit Lebensmitteln und anderen Produkten des täglichen Bedarfs im Kreis Höxter verbessern? Um darauf eine Antwort finden zu können, haben (von rechts) Landrat Michael Stickeln, Gerhard Handermann (Leiter des Fachbereichs Verwaltungsinterne Dienste), Ivonne Meyer und Guido Kaltwasser die Menschen im Kreisgebiet im Rahmen des Projekts „Smarte Nahversorgungsräume der Zukunft“ darum geben, an einer Online-Befragung teilzunehmen. So sollen der Bedarf an nahgelegenen Einkaufsmöglichkeiten ermittelt und Ergänzungsmöglichkeiten ausgelotet werden. Die Auswertung ist angelaufen.

Foto: Kreis Höxter