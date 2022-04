Großeinsatz: Feuer beim Keilriemenhersteller in Höxter - Gummireste verbrannt

Höxter

Beim Keilriemenhersteller Arntz Optibelt in Höxter hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei das Feuer an einer Schreddermaschine im ersten Obergeschoss einer Werkshalle ausgebrochen, wo Gummireste auch verbrannt würden. Es gab keine Verletzten.

Von Michael Robrecht