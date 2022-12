Ortsausschuss Höxter fordert Überwege

Sicherheit first – und das möglichst bald: Diesen Tenor hatte die Diskussion über die Einmündung Nicolaistraße/Grubestraße/Corbiestraße im Ortsausschuss Höxter-Stadtkern. Drei Fußgängerüberwege, also einen in jeder der Straßen, will das Gremium an der Stelle eingerichtet sehen.

Polizei erklärt Einmündung Corbiestraße/Nicolaistraße/Grubestraße in Höxter zum Unfallschwerpunkt

Anatoli Doroschenkow (Firma Nolte) bei der Arbeit in der Nicolaistraße. Baudezernentin Claudia Koch sagte im Ortsausschuss, dass die Straße in Kürze freigegeben werden kann.

Grundlage der Debatte war ein Antrag von Johann Josef Dierkes, Reinhard Großkopf (CDU), Ulrich Drüke und Ralf Dohmann (BfH): Die vier Politiker forderten Fußgängerüberwege mit Nullabsenkung zur Querung in der Grubestraße und der Corbiestraße. Dass die Nicolaistraße nun noch dazukommen soll, geht auf einen weitergehenden Antrag von Volker Bertram (Grüne) zurück. Sowohl in der Nicolaistraße, deren Neugestaltung ihrer Vollendung entgegengeht, als auch in der Grubestraße hatte es vor dem Ausbau Querungshilfen gegeben.

Markus Tewes von der Kreispolizeibehörde Höxter informierte den Ortsausschuss darüber, dass dieser Bereich am Ende der Fußgängerzone eine Unfallhäufungsstelle sei. Fünf Unfälle mit Verletzten, davon drei mit Fußgängerbeteiligung: „Bei den Zahlen müssen wir uns mit dieser Stelle beschäftigen“, erläuterte Tewes. Die beteiligten Fußgänger hatten, so der Polizeibeamte, alle die Corbiestraße gequert, wo es keinen Überweg gegeben hat.

„ Wir als Polizei halten zwei Überwege nach wie vor für richtig. “ Markus Tewes

Die Unfallkommission der Stadt Höxter hat diese Stelle nun in den Blick genommen. Die Polizei, die dem Gremium angehört, hat in der Sitzung Position bezogen und zwei Überwege für nötig erachtet. Schlussendlich sei aber keine Einigkeit erzielt worden, so Tewes. „Wir als Polizei halten zwei Überwege nach wie vor für richtig“, stellte er klar.

Der Einmündungsbereich Nicolaistraße/Grubestraße/Corbiestraße: Der Ortsausschuss will an allen drei Straßen Fußgängerüberwege eingerichtet wissen. Foto: Sabine Robrecht

Baudezernentin Claudia Koch sprach sich gegen Überwege aus. Denn die straßenräumliche Situation in diesem Einmündungsbereich verändere sich durch den Umbau zugunsten der Fußgänger. Reduzierte Fahrbahnbreiten, also eingeengte Wege für den fahrenden Verkehr, vereinfachten die Fußgängern Überquerung. Durch die Umbaumaßnahmen seien die Erfordernisse von Überwegen an der Stelle nicht mehr gegeben. Regelwerke wie Verkehrsmengen, Geschwindigkeiten und die Anzahl der Fußgänger hinzuziehend, komme man eindeutig zu dem Ergebnis, dass Zebrastreifen hier nicht das richtige Mittel seien.

Asphalt signalisiert Vorrang

Das sehen die Ausschussmitglieder anders. Dr. Birgit Avenhaus (Grüne) erinnerte daran, dass die Nicolaistraße eigentlich einen anderen Belag haben sollte. Jetzt sei sie asphaltiert. Das signalisiere den Autofahrern, dass sie Vorrang haben. Auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität bringe ein Fußgängerüberweg mehr Sicherheit.

Johann Josef Dirkes (CDU) machte darauf aufmerksam, wie viele Fußgänger allein schon an Samstagvormittagen zur Wochenmarktzeit vom Berliner Platz aus durch die Nicolaistraße kommen und über die Grubestraße oder die Corbiestraße in die Fußgängerzone gehen. Es könne vorkommen, dass Fahrzeugführer Fußgänger übersehen. „Wir sollten tunlicht die Auffassung der Polizei beachten.“

Überwege müssen beleuchtet werden

Claudia Koch schlug nach eingehender Diskussion als Kompromiss vor, die in Kürze bevorstehende Freigabe der Nicolaistraße abzuwarten, dann den Verkehr zu zählen und zu beobachten und gegebenenfalls Fußgängerüberwege nachzurüsten. Auf diesen Fahrplan ließ der Ausschuss sich nicht ein. Stadtheimatpfleger Dr. Dirk Meyhöfer untermauerte seine nachdrückliche Forderung nach Fußgängerüberwegen auch mit der Landesgartenschau. Sie bringe zusätzliche Verkehre und Gefahren mit sich.

Die Fristsetzung von Ralf Dohmann, vor Beginn der LGS die Überwege einzurichten, kann die Verwaltung nicht sicherstellen. Denn die Überwege müssten, so die Baudezernentin, beleuchtet werden. Allein die Beschaffung des Materials werde wahrscheinlich länger dauern. Cordula Reich und Marita Bigos vom Behindertenbeirat forderten, bei den Überwegen auch an taktile Elemente für Sehbehinderte zu denken.