Ovenhäuser Narren planen größten Zeltkarneval in Ostwestfalen

Corona ade: Endlich wieder Krach am Bollerbach

In Ovenhausen soll es wieder abgehen im Karneval. Der Hoppeditz soll noch lauter wachgemacht werden als sonst. Hier der Zeltkarneval Ende Februar 2020 kurz vor dem Corona-Lockdown.

Nicht einmal mehr einen Monat ist es hin, bis in vielen Karnevalshochburgen des Landes der Hoppeditz wieder erwacht. Natürlich auch in Ovenhausen, der Hochburg des Stadtgebietes Höxter. „Wir werden ihn wohl etwas kräftiger wecken müssen als in der Vergangenheit“, sagt Elferratspräsident Sascha Winkelhahn.