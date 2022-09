„O'zapft is“ in Höxter: Oktoberfest in Dirndl und Lederhose

Höxter

„O' zapft is!“ Nicht nur in München, auch in Höxter wird in diesem Jahr endlich wieder Oktoberfest gefeiert, und das am Samstag, 1. Oktober, in der Höxteraner Stadthalle. „Dirndl und Lederhosen sind zwar gerne gesehen, aber natürlich kein Muss“, sagt Yannick Sielemann von der Agentur „fee“ aus Höxter, die das Oktoberfest gemeinsam mit Stadthallenpächter Daniel Zarnitz von der Otto Gastronomie sowie mit Unterstützung des Getränkehandels Waldhoff aus Höxter und der Bäckerei Engel ausrichtet.

Von Thomas Kube