Paar gibt sich am letzten Tag des Jahres im Welterbe Corvey das Ja-Wort

Heiraten in weihnachtlicher Kulisse und am letzten Tag des Jahres: Christian und Marika Beverungen haben den Silvestertag als besonderes Datum für ihre kirchliche Hochzeit ausgewählt und sich in der ehamligen Abteikirche Corvey das Ja-Wort gegeben. Als Freund der Familie traute Weihbischof Matthias König das junge Paar.

Foto: Sabine Robrecht