Party im Klostersaal Brenkhausen: „Karneval is back“

Höxter

„Nie vergessen, nur kurz weg - der Brenk’sche Karneval is back“ – unter diesem Motto der Spielmannszug „Alte Kameraden“ Brenkhausen lädt alle Karnevalsnarren am Samstag, 11. Februar, zur traditionellen Karnevalsveranstaltung in den Klostersaal in Brenkhausen ein.