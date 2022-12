Silvester-Party vor „Bürgerstuben“ in Höxter abgesagt

Höxter

Die große Silvester-Party in und vor den „Bürgerstuben“ in Höxter ist am Freitagmittag geplatzt. Die Veranstaltung wurde von den Behörden nach einer Konferenz mit „Bürgerstuben“-Wirt Andi Rüther nicht genehmigt. Es sollte die erste große Open-Air-Silvesterfete in der Innenstadt werden.

Von Michael Robrecht