Pfadfinder aus Höxter-Ottbergen: „Wilder Westen“ ist gleich nebenan

Im Frühjahr dieses Jahres wurde dann im großen Rat mit allen Beteiligten das Lagermotto beschlossen. Es lautete: „Der Wilde Westen“. Gleich zum Ferienbeginn, startete bereits die Pfadfinderstufe, die sich zu Fuß auf dem Weg machte. Nach einer Zwischenübernachtung in einer Scheune erreichten sie den Zeltplatz vom Jugendhaus Hardehausen. Sprecher Michael Borgolte: „Die Wölflinge und Jungpfadfinder starteten am Sonntag nach einer Pfadfindermesse erst mit dem Auto – und die letzten Kilometer wurden auch erwandert.“ Dann erfolgten Platzerkundung, Zeltaufbau und Kennenlernspiele. Bereits am ersten Abend lud das Lagerfeuer zum Singen und Klönen ein. In den folgenden Tagen gab es ein buntes, abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Aktionen. Dazu gehörten unter anderem: Theater, Ausflüge zum Wiesendgehege, Sport, Basteln und Handwerken. Die Zeit verging wie im Flug und schon stand das große Abschlussfest auf dem Programm. „Es begann mit einem Lagergottesdienst, anschließend gab es für alle Pizza.

Es folgten einige Ehrungen, auch die Verabschiedung von Vikar Jonas Klur stand an“, so der Veranstalter. „Jonas Klur hatte in den letzten fünf Jahre auch bei uns Spuren hinterlassen. Für ihn gab es ein Geschenk und Fotos seines Wirkens.“ Dann folgten die Beiträge der Zeltgruppen. Lustige Theaterstücke, Lieder und Geschichten rund um „Cowboys und Indianer“ waren nur einige Programmpunkte.

Das engagierte Küchenteam sorgte mit den Helfern für die passende Verpflegung. Foto: Pfadfinder Ottbergen

Zu guter Letzt wurden noch „Marshmallows“ auf dem Lagerfeuer gegrillt. Die Pfadfinden sprechen nun einen großen Dank an alle aus, die diese Kinder- und Jugendfreizeit ermöglicht haben. Dazu zählen auch die Zeltpaten und Workshopleiter: Konny, Mibo, Andree, Franziska, Leon, Daniela, Manja, Jonas, Daniel, Elmar, Nele und Larissa sowie das Küchenteam Barbara, Michael und Stefan.