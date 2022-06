Pflanzkonzept aus heimischen Stauden soll in Höxter Schule machen

Aktion von Stadt und HVV an Westerbachstraße: Beete am Ehrenmal von 1926 neu gestaltet

Höxter

Das Ehrenmal an der Kreuzung Westerbachstraße/B64/83 wird optisch aufgewertet. Die Stadtgärtnerei Höxter und der Heimat- und Verkehrsverein Höxter haben in dieser Woche die Außenbeete an der Erinnerungsstätte für die Opfer des Ersten Weltkriegs mit Blick auf die Landesgartenschau 2023 neu gestaltet.

Von Michael Robrecht