„Pier 1“ wird neues Ausflugslokal an der Weser in Höxter

So soll das neue Ausflugslokal „Pier 1“ am Schiffsanleger Höxter mit den verschiedenen Ebenen laut Planung aussehen.

Denn wo früher der „R1“ am Schiffsanleger zu finden war, soll sich spätestens zu Beginn der Landesgartenschau (April 2023) der „Pier 1 Höxter“ allen Gästen und Einheimischen als modernes Ausflugslokal präsentieren – noch außerhalb des LGS-Geländes gelegen. Im Beisein der Fraktionsvorsitzenden im Rat stellten Bürgermeister Hartmann und Detlef Struck (Generalunternehmer „Dr. Schoppe“ aus Holzminden) die Pläne vor. Struck: „Der Charakter einer Bistro- und Imbissgastronomie bleibt auch in Zukunft an der Weserpromenade erhalten.“

Sonderveranstaltungen mit Partnern der Stadt würden das Angebot abrunden. Neben dem Saisonbetrieb von April bis Oktober würden dann auch geschlossene Veranstaltungen in den Wintermonaten im neuen „Pier 1“ möglich sein. Struck: „Da kann man perfekt eine schöne Geburtstagsfeier mit rund 40 Personen ausrichten.“

Vertreter der Höxteraner Politik und Verwaltung sowie der ausführenden Baufirma haben am Donnerstag das neue Projekt an der Weser-Promenade vorgestellt. Baustart soll noch im September 2022 sein. Foto: Harald Iding

Noch bis vor drei Jahren stand dort das beliebte Ausflugslokal „R1“ mit Fachwerk-Charme und lässigen Liegen zum „Chillen“. In der Nacht zum 4. August 2019 brannte es völlig aus.

Nun wird an gleicher Stelle ein neues Lokal errichtet, die Überreste der Vergangenheit sind alle abgetragen worden. Es wird kein Restaurant, sondern ein Lokal, bei der es typische Imbiss-Angebote wie Currywurst und Pommes frites geben soll, die den Gästen serviert werden. Erstmalig gibt es dann auch Spezialitäten wie Fischbrötchen.

Bürgermeister Daniel Hartmann und Planer Detlef Struck (links, Geschäftsführer der Firma Dr. Schoppe) stehen hier auf dem Platz, wo sich früher der „R1“ befand. Foto: Harald Iding

Detlef Struck zum modernen Konzeptbau: „Die Glastüren des Gastraums können komplett zur Weser hin geöffnet werden.“ Somit haben Gäste selbst bei schlechtem Wetter Aussicht auf die Weser. Ob mit Rollator oder im Rollstuhl – über eine seitliche Rampe könne man die Lokalität gut erreichen. Der Neubau soll allen aktuellen Anforderungen gerecht werden.

Das wird ebenso bei der Beheizung des Gebäudes durch eine Wärmepumpe deutlich. „Wir werden das Dach begrünen. Das ist auch optisch eine gute Lösung und wird den Bau aufwerten“, ist Experte Struck überzeugt.

Wie der „R1“ (am beliebten Weser-Radweg) symbolisiere der Name des neuen Ausflugslokals die direkte Lage an der Anlegestelle der Ausflugsschiffe der „Flotte Weser“. Bürgermeister Daniel Hartmann: „Hier wird das Lokal wieder zu einem beliebten Treffpunkt in Höxter – und das nicht nur für Fahrgäste der Weserschiffe, Ausflügler und Radfahrer!“

„Sobald die notwendigen Unterlagen im Baugenehmigungsverfahren vorliegen, soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Wir rechnen im September damit“, betonte Struck, Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer von „Dr. Schoppe“ in Holzminden.

Und weil das erfolgreiche Unternehmen mit dem Slogan „Bauen als Ganzes“ wirbt, hat sich der Firmenchef für Höxter auch etwas Besonderes einfallen lassen und eine Nacht lang getüftelt, wie das neue Lokal denn heißen könnte?

Struck verriet dem WESTFALEN-BLATT, dass er früher einmal sechs Jahre in der Hansestadt Hamburg gelebt habe und schließlich auf den Begriff „Pier“ (Anlegestelle, Landungsbrücke) gekommen sei. In Zusammenhang mit der Zahl „1“ und dem Zusatz „Höxter“ sei ein neuer Name für das Lokal entstanden – und deshalb auch nicht woanders zu finden.

Detlef Struck hat sich den Namen für das neue Ausflugslokal ausgedacht. Foto: Harald Iding

Hartmann: „Als Bürgermeister kann ich sagen, das ich froh und stolz bin, dass wir an dieser Stelle wieder eine Gastronomie haben werden, die sich aber vom Vorgänger eklatant unterscheidet.“ Alles wird größer und schöner. Am Ende werde Höxter nach allen Bauarbeiten (auch für die LGS) eine völlig neue Stadtpromenade haben, mit einer ganz tollen Gastronomie und neuen Lebensqualität.

Das Ausflugslokal „R1“ brannte im August 2019 ab. Foto: Harald Iding

Hermann Loges, Vorsitzender des Bauauschusses, lobte das Vorhaben: „Mit meinem Kollegen Ralf Dohmann, Vorsitzender des Ortsausschusses Höxter, organisierten wir im Juli eine gemeinsame Sitzung der Ausschüsse, wo Detlef Struck das Projekt erstmalig vorgestellt hat. Es ist auf eine große Unterstützung in beiden Gremien gestoßen und wir haben gerne den beschlussmäßigen Weg dafür freigemacht.“ Man hoffe nun, dass die Fertigung in dem engen Zeitrahmen realisiert wird. Hochwasser kommt dem „Pier 1“ nicht zu nahe – das Lokal wird höher gelegt.