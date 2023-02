Politischer Frühschoppen: Narren nehmen in Ovenhausen kein Blatt vor den Mund

Finale im Zelt am Dreiort: Mit dem politischen Frühschoppen hat die diesjährige Session in der Karnevalshochburg ihren Abschluss gefunden.

Höhepunkt beim „Krach am Bollerbach“

Und was gut ist, muss man nicht verändern – auch nach Corona wurden jede Menge Spitzen in Richtung der Politik geschossen. Dabei waren die Ziele reichlich vorhanden, kaum einer der lokalen Spitzenpolitiker fehlte im Festzelt am Sonntagmorgen.