59 Einsätze und 12 Brände in der Silvesternacht im Kreis Höxter

Der Kreis Höxter begrüßt das neue Jahr 2023. Was war los zwischen Bad Driburg, Steinheim, Höxter und Warburg? Tausende Menschen stießen zumeist auf privaten Partys, Vereins-Sausen und kleinen Treffen bei Freunden an, um das neue Jahr willkommen zu heißen. Das WESTFALEN-BLATT sammelt die Ereignisse des Jahreswechsels heute an dieser Stelle. Es gab reichlich Einsätze.

Ein Prosit auf das neue Jahr 2023: Das Team im Restaurant Ritmo in Höxter im Ratskeller am Silvesterabend: Gastronom Cafer Tansoy (rechts) mit Manuela, Zaza, Güney und Yusuf.

Die Polizei in den Kreisen Paderborn und Höxter hat zum Jahreswechsel nochmal ihre Präsenz und ihr Personal verstärkt. Es seien mehr als an einem üblichen Wochenende, sagte Michael Heider, der am Silvestertag Leiter in der Polizeiwache Höxter war. Überall, wo gefeiert werde und viele Menschen in der Silvesternacht seien, werde auch die einsatzbereit sein. Die Polizei Höxter rechnete mit mehr Aggressionen unter Betrunkenen, möglichen Körperverletzungen und Familienstreitigkeiten. Eine Bilanz wird am Vormittag erstellt. Es gab mehrere Einsätze.

Silvesterdienst in der Leitstelle der Kreispolizeibehörde in der Bimarckstraße in Höxter(von links) Horst Starke, Corinna Föckel und Michael Heider. Foto: Michael Robrecht

Brennende Hecken und Mülltonnen

Zu 59 Einsätzen wurde die Polizei im Kreis Höxter in der Silvesternacht gerufen. Insgesamt sind der Polizei 12 Brände gemeldet worden. In den meisten Fällen handelte es sich um brennende Hecken und Mülltonnen, wodurch geringer Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen aufnehmen, so die Polizei in ihrer Silvesternacht-Bilanz.

In Steinheim kam es in der Hospitalstraße um 2.15 Uhr zum Brand eines Müllcontainers. Hierdurch wurde auch ein Haus in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist unklar. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

In den vergangenen Tagen gab es kreisweit häufig Mülltonnenbrände. Auch in der Silvesternacht wieder. Das Foto zeigt den Altpapier-Containerbrand in der Nagelschmiedstraße in Höxter am 30. Dezember. Foto: Feuerwehr höxter

Dachstuhlbrand in Brakel

In Brakelist in der Brahmsstraße um 0.55 Uhr zu ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Einem aufmerksamen Nachbarn fielen Funken auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses auf. Er meldete den Brand der Feuerwehr und verständigte eine Mieterin des Hauses. Die Mieter mussten kurzfristig das Haus räumen, so die Polizei. Die Feuerwehr Brakel löschte den Brand. Der Bereich des Dachfirstes wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf. Die restlichen Wohnungen sind noch in der Nacht für die Mieter wieder frei gegeben worden. Nach ersten Schätzungen wird von einem Sachschaden von ca. 20.000 Euro ausgegangen.

Ferner wurden drei Körperverletzungsdelikte und drei Verkehrsunfälle aus dem Kreisgebiet gemeldet.

Auto fährt bei Dalhausen vor Baum

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 241 zwischen Dalhausen und Roggenthal kam um 0.44 Uhr ein 27-jähriger Beverunger mit einem Skoda Octavia nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten und einen Baum. Nach dem Unfall entfernte er sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer aufgefunden werden. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ferner ist er nicht im Besitz eines Führerscheines. Im weiteren Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er den Pkw gefahren hatte, ohne die Besitzerin um Erlaubnis zu fragen. Der Beschuldigte wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus Höxter gebracht. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm droht ein umfangreiches Strafverfahren. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und es entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 12.000 Euro.

Bei den restlichen Einsätzen handelte es sich in der Hauptsache um Ruhestörungen, in der Hauptsache durch Feuerwerk, berichtet die Polizei in ihrer Bilanz.

Schuss aus Auto in Höxter

Am 31. Dezember, um 11.48 Uhr, wurde der Polizei in Höxter auf der Lütmarser Straße ein fahrender Ford gemeldet, aus dem einmal geschossen wurde. Im Rahmen der Fahndung konnte der Ford-Pkw noch auf der Lütmarser Straße angehalten und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Pkws ist eine Schreckschusspistole mit Gaspatronen gefunden und sichergestellt worden. Der 24- jährige Beifahrer aus einem Höxteraner Ortsteil war vor Ort geständig. Er ist nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheine. Darum erwartet ihn ein Strafverfahren.

Mehr Feuerwerk und Böllerei

In den 124 Städten und Dörfern ist in der Silvesternacht weitaus mehr geböllert worden als in den beiden Corona-Jahren. Auch wurden erheblich mehr Raketen abgeschossen, wie im Wesertal zwischen Höxter, Holzminden, Lüchtringen, Boffzen und Godelheim gut sichtbar war. In den fachwerkhausreichen Altstädten sollte eigentlich auf Feuerwerk verzichtet werden, jedoch hielt sich kaum jemand daran.

Silvesterfeuerwerk im Wesertal in Höxter. Foto: Michael Robrecht

Restaurants gut besucht

In vielen Restaurants waren die Tische gut belegt. Die Speisegaststätten schlossen zumeist gegen 22 oder 23 Uhr. In vielen Kneipen gingen die Silvesterfeiern weiter. In Lütmarsen wurde in der Ellernscheune auf Einladung des Spielmannszuges mit DJ gefeiert, in Brenkhausen traf sich die Dorfgemeinschaft in der früheren Schule. Da vor den Bürgerstuben in Höxter die ganz große Silvesterpartymit Hunderten Gästen abgesagt werden musste, gab es kein City-Event in Höxter. In der Kneipe lief dann jedoch eine private Silvesterfete.

Neujahrsschwimmen in Höxter und Brakel

Auf der Weser will am Neujahrstag die Höxteraner Tauchergemeinschaft ihr Weserschwimmen durchführen. Die Taucher schwimmen zumeist ab Boffzen bis Höxter. Im Brakel trifft sich die DLRG am frühen Nachmittag zum Neujahrsschwimmen am Teich am Kaiserbrunnen.