Polizei fischt zwei junge Autofahrer mit Drogen aus dem Verkehr

Wer glaubt, mit Drogen am Steuer würde man nicht von der Polizei erwischt, der irrt. Zwei junge Männer, 18 und 19 Jahre alt, sind am Wochenende bei Verkehrskontrollen in Godelheim/Ottbergen und Wehrden geschnappt worden. Das wird für beide Autofahrer negative und teure Folgen haben.

Die Polizei erwischt immer mehr junge Leute mit Drogen am Steuer (Symbolbild), so am Wochenende in Godelheim und Wehrden.

Mit Drogen am Steuer war ein 19-Jähriger unterwegs – und fiel auf. Am Freitag gegen 1.10 Uhr sollte ein Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Godelheim angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurden die Anhaltezeichen des Polizeibeamten auf der Straße ignoriert. Der Autofahrer schaltete das Fahrlicht aus, fuhr auf die Gegenfahrbahn und entfernte sich in Richtung Ottbergen. Die sofort eingeleitete Fahndung war laut Polizei erfolgreich. Fahrzeug und Fahrer konnten Ottbergen von den Beamten angetroffen werden. Bei der Durchsuchung des Pkw sind mehrere Klemmverschlusstütchen mit Cannabis und Haschisch gefunden worden. Auch ein dem Waffengesetz nach verbotener Gegenstand fiel auf. Sämtliche Funde owie Bargeld wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Gegen den 19-jährigen Fahrer aus dem Raum Paderborn liegen nun mehrere Strafanzeigen vor. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt.