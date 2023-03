Polizei in Höxter sucht geschädigten Kleintransporter

Nachdem eine 55-jährige Frau aus Höxter ihre Beteiligung an einem Verkehrsunfall polizeilich gemeldet hat, wird nun der geschädigte Lieferwagen gesucht.

Außenspiegel an wartendem Fahrzeug beschädigt

Die Polizei in Höxter sucht nach einem beschädigten Kleintransporter.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag, 2. März, zwischen 16.30 und 17 Uhr auf der Lütmarser Straße in Höxter. Die Höxteranerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem schwarzen Peugeot in Richtung Westerbachstraße.

In Höhe der Kreuzung zur B 64 sei sie an einer Reihe wartender Fahrzeuge vorbeigefahren, die auf dem Linksabbiegestreifen Richtung Holzminden standen. Zu diesem Zeitpunkt hat sie einen Knall vernommen und anschließend festgestellt, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt wurde. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem geschädigten Fahrzeug des Unfalls um einen weißen Kleintransporter handelt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Unfalls und insbesondere die Halterin oder der Halter des Kleintransporters werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/9620 telefonisch mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Höxter in Verbindung zu setzen.