Polizei holt 24-Jährigen mit zwei Gewehren aus Regionalzug in Höxter

Lokführer entdeckt am Abend Fahrgast mit Langwaffen im Abteil - Fahrgäste müssen am Bahnhof Waggons sofort verlassen

Auf dem Bahnhof Höxter-Rathaus stand am Abend ein Regionalzug der Nordwestbahn . In einem Abteil saß ein 24-jähriger Fahrgast, der mit zwei Gewehren herumhandtierte. Der Lokführer alarmierte die Polizei. Der Zug wurde in Höxter evakuiert. Die Polizei Höxter rückte schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen an und umstellte den Zug, der aus Richtung Holzminden/Lüchtringen nach Höxter/Ottbergen unterwegs war.

Der Einsatz in und am Regionalzug der Nordwestbahn kann als " filmreif" bezeichnet werden: Der Zugführer beobachtete den „Täter“ bereits eine Weile im Abteil und entschied dann, die Polizei über den merkwürdigen Fahrgast per Handy zu informieren. Mehrere Streifenwagen rückten alarmmäßig sofort zum Bahnhof in der Höxteraner Innenstadt unweit der Weserbrücke aus. Was hatte der Mann vor? Gab es eine konkrete Gefahrenlage?

Die mit Pistolen und Maschinenpistolen bewaffneten Beamtinnen und Beamten rückten durch die vielen Baustellen vor und umstellten das Bahngelände und den schon längere Zeit dort durch den Lokführer abgestellten Zug. „Zuerst wurden die zum Teil überraschten Fahrgäste aus den Waggons geholt. Einige sind auch vorher bereits eigenständig ausgestiegen“, schilderte Polizeisprecher Jörg Niggemann dem WESTFALEN-BLATT am späteren Abend auf Anfrage den Ablauf der Evakuierung. Dann habe man den Mann mit den beiden Luftdruckgewehren aufgefordert, den Zug sofort zu verlassen. Den Aufruf herauszukommen, habe der 24-Jährige dann auch widerstandslos befolgt. Er sei aus dem Zug gestiegen und von der Polizei am Bahnsteig festgenommen worden. Der Zug war von Holzminden/Lüchtringen nach Höxter und Ottbergen unterwegs.

„Die Gewehre wurden sofort sichergestellt. Auch Gewehr-Zubehör entdeckten die Polizeibeamten“, erläuterte Polizeisprecher Niggemann. Von Munition ist bisher nichts bekannt. Der Waffenbesitzer, der laut Polizei im Abteil relativ weit von anderen Fahrgästen entfernt saß, stammt aus einem Ort im Kreis Paderborn, meldete die Polizei gegen 22.30 Uhr.

Die Polizei konnte den Mann vor Ort am Bahnhof Höxter auf dem Bahnsteig festnehmen. Foto: privat

In der Polizeiwache in Höxter begann nach der Festnahme unverzüglich die Vernehmung des Gewehrbesitzers. Warum er öffentlich sichtbar in einem Zug unweit von Fahrgästen mit zwei Langwaffen herumfuchtelte, das wollte die Polizei noch am Abend herausfinden. Polizeisprecher Niggemann sagte, dass nach ersten Erkenntnissen der 24-Jährige weder die Fahrgäste im Zug der Nordwestbahn noch den Lokführer bedroht habe. Auch sei niemand bei dem Vorfall verletzt worden.

Den Zugriff hätten die Beamten der Kreispolizeibehörde Höxter selbst vorgenommen, ein SEK sei nicht in Höxter im Einsatz gewesen. Die Polizeiaktion mit Zugevakuierung sei bereits um 19.38 Uhr erledigt gewesen.

Die Polizei hat am Abend am Bahnhof Höxter-Rathaus einen 24-jährigen Mann festgenommen, der mit zwei Luftdruckgewehren im Abteil saß und mit den Waffen im Zug herumfuchtelte. Foto: Michael Robrecht

Verdutzte Fahrgäste und zufällig vorbeikommende Passanten wunderten sich, was sie am Bahnhof Höxter plötzlich „Spektakuläres“ sahen: schwer bewaffnete Polizeibeamte mit schusssicheren Westen, die einen Zug umstellten, Menschen aus den Waggons eilig herausholten und dann einen jungen Mann abführten.

Die Vernehmung des bewaffneten Reisenden läuft noch am Abend weiter. Was hatte er für ein Motiv, mit Luftdruckgewehren in einem Zug zu sitzen und die öffentlich zu zeigen?

Für den Waffenbesitzer steht heute Nacht eine Zelle im Polizeigewahrsam Höxter bereit.

2017 kaperte bewaffneter Mann Bus am Bahnhof Höxter

Nur wenige Meter vom Bahngleis am Bahnhof Höxter entfernt, hatte im März 2017 ein bewaffneter 46-Jähriger am Busbahnhof einen Bus gekapert und war stundenlang mit Geiseln durch die Weserorte rund um Höxter gefahren.