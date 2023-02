Karneval im Kreis Höxter: Polizei warnt vor K.O.-Tropfen 

Bunte und lustige Karnevalstage stehen im Kreis Höxter an. Damit während der närrischen Zeit niemandem der Spaß vergeht, gibt die Polizei Höxter ein paar Tipps für sicheres Feiern.

K.O.-Tropfen sind Substanzen, die häufig unbemerkt verabreicht werden, um einen anderen Menschen in einen Zustand der Willenlosigkeit und Hilflosigkeit zu versetzen. Die Polizei im Kreis Höxter warnt daher davor, im Karneval offene Getränke nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

In den Karnevalshochburgen im Kreis Höxter plant die Polizei Sondereinsätze. Sichtbare Präsenz einerseits soll das Sicherheitsgefühl der feiernden Karnevalsgäste stärken, andererseits ist in diesen Tagen auch kreisweit mit zusätzlichen Verkehrskontrollen zu rechnen. „Alkohol und Drogen haben am Steuer nichts zu suchen“, betont die Kreispolizeibehörde Höxter.

Zudem warnt die Polizei vor möglichen weiteren Gefahren– unter anderem durch K.O.-Tropfen. Solche Substanzen werden von Tätern meist in ein offen stehendes Getränk des Opfers gegeben. Man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht. K.O.-Tropfen machen erst willenlos und dann erst bewusstlos.

Geruchs- und geschmacklos

Nach der Einnahme treten oft Übelkeit und Schwindel auf – so als hätte man zu viel Alkohol getrunken. Zunächst kann das Opfer noch normal reden und sich bewegen, ist aber schon leicht manipulierbar bis willenlos. Die Täter nutzen das aus. Nach dem Aufwachen aus der Bewusstlosigkeit kann das Opfer sich an das Geschehene nicht oder nur vage und bruchstückhaft erinnern.

Das rät die Polizei:

Offene Getränke nicht unbeaufsichtigt lassen. Getränke selbst bestellen und entgegennehmen.

Von Unbekannten Getränke nur in verschlossenen Originalflaschen annehmen.

Freundinnen und Freunde sollten sich gegenseitig unterstützen, aufeinander achten und ihre Getränke nicht aus den Augen lassen.

Vorsicht und Hilfe sind insbesondere nötig, wenn jemandem plötzlich übel wird und Unbekannte sich darum kümmern oder jemanden aus dem Raum führen wollen.

Treten akute Symptome auf, dann wenden Sie sich sofort an den Rettungsdienst unter 112.

Im Verdachtsfall alarmieren Sie auf jeden Fall die Polizei (Notruf 110). K.O.-Tropfen lassen sich im Blut und Urin nur für eine kurze Zeit feststellen.