Polizeibilanz: Neun Körperverletzungen beim Karneval in Brakel und Steinheim

Die Polizei hat eine erste Bilanz der Karnevalstage für den Kreis Höxter gezogen: Neun Körperverletzungen sind in Brakel und Steinheim aktenkundig geworden.

Ärger am Rande der Partys: Mann versprüht Pfefferspray

In der närrischen Emmerstadt musste die Polizei sechs Mal ermitteln. Zwei der sechs Schlägereien seien gefährliche Körperverletzungen gewesen, berichtete Polizeisprecher Jörg Niggemann. Es seien Beteiligte verletzt worden. In einem Fall habe ein Mann am Rande einer Karnevalsveranstaltung Pfefferspray versprüht. Die Dose sei sichergestellt worden.