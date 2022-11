Polizeihauptkommissar Dirk Deselaers als neuer Höxteraner Bezirksbeamter begrüßt

Nachfolger des in Ruhestand gegangenen Dieter Warneke ist da

Der 59-jährige Polizeihauptkommissar wurde von Polizeidirektor Christian Brenski und dem Leiter der Polizeiwache Höxter, Erster Polizeihauptkommissar Hubertus Albers, in seiner neuen Funktion begrüßt. Dirk Deselaers tritt damit die Nachfolge des ehemaligen Höxteraner Bezirksdienstbeamten Dieter Warneke an, welcher kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Im Jahr 1980 begann Dirk Deselaers seine Karriere bei der Polizei NRW. Zunächst kam er nach abgeschlossener Berufsausbildung zur Polizei Detmold. Im Jahr 1993 folgte seine Versetzung zur Kreispolizeibehörde Höxter. Nach einjähriger Tätigkeit auf der Wache in Bad Driburg wechselte er 1994 zur Polizeiwache nach Höxter.

Dort war er dann 26 Jahre lang ununterbrochen im Streifendienst tätig. Somit dürfte er vielen Höxteranerinnen und Höxteranern als Angehöriger der Polizei Höxter bereits bekannt sein. Seine fundierten Ortskenntnisse werden ihm darüber hinaus den Einstieg in das neue Tätigkeitsfeld erleichtern.

Als Bezirksbeamter ist er zukünftig gemeinsam mit seinem Kollegen, Polizeihauptkommissar Hans Düker, für die Stadt Höxter und die zugehörigen Ortsteile zuständig. Dort wird er auch oftmals als Fahrradstreife Präsenz zeigen und den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite stehen.