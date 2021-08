Polizistenmörder Dietmar J. will Gefängnis nicht verlassen

Höxter/Bredenborn (WB). Polizistenmörder Dietmar J. bleibt weiter im Gefängnis. Er hat eine Prüfung einer vorzeitigen Haftentlassung abgelehnt und will die Haftanstalt nicht verlassen. Christina Pannek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, berichtete am Freitag auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES, dass laut Gesetz alle zwei Jahre die Verlängerung der Haft mit Sicherheitsverwahrung überprüft werden müsse. Das gehe aber nur, wenn der Verurteilte dem ausdrücklich zustimme. Das habe Dietmar J. – anders als vor zwei Jahren – diesmal abgelehnt. Also werde es keine Prüfung geben.

Michael Robrecht