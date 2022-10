Pontifikalamt mit Militärbischof Overbeck zum Corvey-Jubiläum

Höxter/Corvey

So viele Soldatinnen und Soldaten haben wohl noch nie zusammen einen Gottesdienst in der Kirche in Corvey gefeiert. Das ABC-Abwehrbataillon 7 Höxter freute sich mit der Katholischen Militärseelsorge, den Militärbischof der Bundeswehr, Dr. Franz-Josef Overbeck aus Essen, am Mittwoch zur Feier eines Pontifikalamtes anlässlich der 1200- Jahrfeier im Welterbe Corvey begrüßen zu dürfen.

Von Michael Robrecht