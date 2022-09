Post-Filiale eröffnet im Rewe-Markt Höxter

Die Deutsche Post und „Rewe Höxter“ eröffnen am Dienstag, 4. Oktober, eine neue Filiale in Höxter, Schlesische Straße 1. Die neue Filiale in dem Supermarkt ersetzt den Service der Filiale in der entfernten Nachbarschaft, Schlesische Straße 36, die nur noch bis zum 30. September geöffnet ist.

Servicepunkt in der Schlesischen Straße schließt am 30. September

„Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Höxter weiter sichergestellt“, so die Post. In der neuen Filiale können die Kunden Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 13 Uhr.

Die Filiale im Einzelhandel hat, so die Post, neben den Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: „Die Kunden können verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen. Mit der Eröffnung stehen ihnen kompetente und geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Postdienstleistungen zur Seite.“