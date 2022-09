Profis holen im Wald bei Höxter-Bödexen Lindensamen aus den Kronen

Höxter

Lindensamen können wunderschön fliegen. Der Wind treibt sie auf und davon. Das Segel an der Samenkugel macht es möglich. Der Forstbetrieb Corvey möchte die Saat seines kleines Winterlindenbestandes bei Bödexen in diesem Jahr erstmals ernten. Daher warten die Fachleute nicht ab, bis die „Segler“ nach der ersten Frostnacht im Oktober wie ein Propeller zu Boden kreiseln. Denn jeder Windstoß trägt die Saat hinfort. Dem beugen Baumpfleger vor, indem sie die Samen in diesen Tagen ernten.

Von Sabine Robrecht