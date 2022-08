Projekt in Höxter-Lütmarsen: Lebensraum der Tierwelt aufzeigen

Heimatverein und Anglergemeinschaft haben neue Informationstafel am Bollerbach erstellt

Höxter

Der Heimatverein in Höxter-Lütmarsen hat mit der Anglergemeinschaft eine Informationstafel an der Grubebachbrücke geplant und umgesetzt. Ziel ist es, den Betrachter den Lebensraum der dort ansässigen Tierwelt im und am Gewässer aufzuzeigen.