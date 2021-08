Pure Leidenschaft für die Backkunst

Während die einen vielleicht gerade im Bett vom Urlaubsstrand am Meer träumen, ist für Helmut Driehorst aus Höxter-Godelheim um 3.15 Uhr die Nacht beendet. Der Wecker klingelt und die Arbeit in der Backstube beginnt. Doch das hat bald ein Ende – die Traditionsbäckerei schließt. Der Laden aber wird bleiben.

Eigentlich hätte der Bäckermeister in vierter Generation schon vor Jahren den Ruhestand verdient gehabt. Aber jetzt ist nach 52 Berufsjahren und mit 66 Lebensjahren der Punkt erreicht, um Abschied von seiner Arbeitsstätte, nur einen Steinwurf vom Wohnhaus entfernt, zu nehmen. Dieser Entschluss sei ihm und seiner Ehefrau Lucia (62), die bislang den Laden als Verkaufsleiterin mit ihrer ganz eigenen, herzlichen Art geführt hat, nicht leicht gefallen – im Gegenteil. Beide stehen mit Herzblut und Leidenschaft für einen kleinen, aber leistungsfähigen Betrieb, den man so in seiner Art in Deutschland heute kaum noch vorfindet.