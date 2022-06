Luftbild zeigt den Baufortschritt an der Weserbrücke bei Höxter

Mit einem beeindruckenden Luftbild dokumentiert Straßen NRW den Fortschritt an den Bauarbeiten der Weserbrücke in Höxter. Die Pylonschäfte haben bereits eine Höhe von 13 Metern erreicht und ragen damit über den Gehweg an der Weserbrücke.