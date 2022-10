Quo vadis Heimatmuseum: Aus in Corvey und Neubeginn in Höxter? 

Höxter

Ein Buchprojekt, eine Ausstellung zur Landesgartenschau, die Vision für ein „Heimatmuseum“ in der Kernstadt Höxter und neuen Schwung bei der Begleitung der umfassenden baulichen Entwicklung und Neugestaltung der Altstadt: Dr. Dirk Meyhöfer ist zum neuen Stadtheimatpfleger in Höxter bestellt worden und hat sich einiges an Themen vorgenommen. Durch Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gorzolka wurde er jüngst in das Ehrenamt offiziell eingeführt. Er trat die Nachfolge von Wilfried Henze an, der sich mehr als 22 Jahre um die Heimatpflege in Höxter gekümmert hatte und große „Schuhe“ und viele Spuren hinterlässt.

Von Michael Robrecht